Promozione aziendale: attuare una strategia di marketing con i gadget personalizzati

(Milano, 23 giugno 2020) - Milano, 23 giugno 2020. Al giorno d'oggi, è indispensabile costruire un brand di successo, un aspetto fondamentale per qualsiasi tipo di attività commerciale e professionale. Il posizionamento strategico del marchio è un'operazione piuttosto complessa, la quale richiede un'attenta pianificazione della comunicazione aziendale per aumentarne il prestigio e la diffusione.

Una buona strategia di promozione del brand deve comprendere anche l'impiego di gadget personalizzati e articoli promozionali: attualmente, è possibile richiedere questo servizio anche in rete, rivolgendosi a portali specializzati.

Perché fare pubblicità regalando gadget e articoli personalizzati?

Nell'era digitale le aziende devono necessariamente puntare sulla brand awareness, creando un marchio riconosciuto e del quale le persone si fidano. Per farlo, gli utenti devono comprendere i valori aziendali, un risultato da ottenere attraverso un lungo lavoro a livello di marketing e comunicazione.

Le attività da svolgere sono veramente numerose, tuttavia è essenziale considerare il coinvolgimento dei clienti, cercando di soddisfarne le esigenze e offrire esperienze individuali realizzate su misura. In particolare, bisogna condividere con gli utenti i valori del brand, affinché possano immedesimarsi nel contesto in cui l'azienda opera e instaurare un rapporto di fiducia reciproca.

I gadget personalizzati consentono di rendere speciale ogni interazione tra l'azienda e il cliente, sia nel campo del B2B che in quello del B2C. In questo modo, si possono regalare oggetti brandizzati per fidelizzare i clienti, aumentare le conversioni e rafforzare il rapporto commerciale con ogni persona che acquista i propri prodotti o servizi.

Per potenziare questo approccio, Stampasi offre la possibilità di creare gadget promozionali unici, ottenendo dei prodotti di qualità ad un prezzo conveniente, da usare per la propria strategia di marketing aziendale. La piattaforma si occupa di tutto il servizio, dalla verifica dei file grafici alla stampa, fino alla consegna in tempi rapidi.

Inoltre, mette a disposizione un efficiente servizio di assistenza, disponibile tramite chat online, email o call center, con la possibilità di richiedere preventivi gratuiti in modo automatico e veloce direttamente online.

Ad ogni ordine è possibile ricevere una bozza grafica senza costi aggiuntivi, per controllare la stampa prima di dare il via libera e avviare il lavoro soltanto se si è soddisfatti del risultato.

Regali e gadget promozionali: come scegliere quello giusto?

Per ottimizzare il ritorno d'immagine ed economico dell'iniziativa promozionale, un aspetto importante riguarda la scelta del gadget personalizzato giusto da regalare ad ogni cliente. Il primo aspetto da valutare è cercare di rendere il dono il più possibile tarato sul destinatario, tentando di non offrire lo stesso articolo a tutti i clienti dell'azienda.

Ovviamente, è impossibile selezionare un gadget per ogni utente, tuttavia si possono creare diversi abbinamenti in base ai prodotti acquistati dal cliente, ai risultati che si vogliono ottenere e al periodo dell'anno. Una soluzione adeguata è scegliere un articolo correlato al prodotto comprato dal cliente, per potenziare l'esperienza d'acquisto e stringere un legame forte.

Inoltre, ogni gadget deve essere personalizzato, per aumentarne l'effetto promozionale e accrescere il valore del brand agli occhi del cliente. Spesso basta un piccolo accessorio per ottenere un risultato notevole, avvicinando l'utente alla propria attività. Allo stesso tempo, si possono pubblicizzare altri prodotti, per far conoscere articoli differenti che potrebbero interessare al cliente per un ordine successivo.

La proposta di Stampasi per realizzare di gadget personalizzati

Su stampasi.it è possibile creare articoli promozionali personalizzati, gadget in linea con le esigenze aziendali per lavorare sulla costruzione del brand, l'aumento delle conversioni e la fidelizzazioni dei clienti. Il servizio online è semplice e veloce, basta richiedere un preventivo gratuito, registrarsi, approvare la bozza grafica e ricevere l'ordine direttamente al proprio indirizzo.

Nel catalogo si possono trovare tantissimi oggetti interessanti a fini pubblicitari, tra cui articoli d'abbigliamento, shopper, penne, gadget di ogni genere e anche prodotti ecologici per puntare sulla sostenibilità ambientale del proprio business. Attraverso l'area riservata è possibile gestire ogni richiesta in tempo reale, visualizzando gli ordini in corso e quelli salvati.

Con Stampasi è possibile usufruire di un servizio di stampa di alta qualità, con fornitura di file grafici in formato AI, EPS o PDF. Il portale mette a disposizione la spedizione gratuita su tutti gli acquisti effettuati, è in grado di lavorare anche ordini di grandi dimensioni in tempi rapidi, inoltre propone un'ampia gamma di sistemi di pagamento, con possibilità di scegliere tra carta di credito, bonifico bancario e PayPal.

Ovviamente, è possibile richiedere la fattura della merce, per rendicontare in modo efficiente le spese aziendali, oppure contattare il servizio clienti per qualsiasi dubbio o informazione.

Con Stampasi si può contare su un partner serio e affidabile per la promozione della propria azienda, per implementare strategie di successo e competere nel mercato nazionale o globale.

20124 - Milano

