Convenienza, qualità e sicurezza: in una parola Lineonline. L'e-commerce leader per abbigliamento lavoro e fai da te

(Milano, 23 giugno 2020) - Milano, 23 Giugno 2020. Scarpe antinfortunistiche,

Lineonline.it: lo shopping per fai da te e abbigliamento lavoro non è mai stato così conveniente

Leader italiano nella vendita online di scarpe e abbigliamento da lavoro, e attrezzature per il fai da te,

Migliaia gli articoli in catalogo, dai

Sulla qualità non ci sono dubbi. Lineonline presenta i brand leader di settore, come Black&Decker, Cofra, Diadora Utility, Timberland Pro, DeWalt, Comet, Dunlop, Bosch, Kawasaki e Piazzetta.

Oltre che per la completezza, l'offerta di Lineonline si distingue per la convenienza. Tutti i prodotti sono presentati ai migliori prezzi del mercato. E nella sezione “Super Offerte” ci sono promozioni esclusive, con sconti fino al 40% su abbigliamento, utensili, scarpe antinfortunistiche e tutte le altre categorie di articoli in catalogo.

Strumenti professionali nuovi e di alta qualità pagando il prezzo di un usato? Li trovi nella sezione “Prodotti nuovi ricondizionati a km0”. Prestazioni e qualità pari al nuovo, con prezzi più che vantaggiosi. Fanno parte del catalogo di prodotti ricondizionati: stufe a pellet, macchine da giardino, generatori di corrente, saldatrici e tanto altro ancora.

Vestiti lavoro, utensili e articoli per il fai da te con spedizione in 24 ore e pagamenti PayPal

Per Lineonline la sicurezza è una cosa seria, e non solo quella sul lavoro. Le transazioni con carta di credito sono protette da Braintree, service provider con certificazione PCI DSS di livello 1. Quanto agli altri metodi di pagamento, si può scegliere tra carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

Il servizio di assistenza si prende cura del cliente in ogni fase dell'acquisto, è raggiungibile via telefono (0575 049238), WhatsApp (+39 335 265472) e chat online. E i tempi di consegna sono velocissimi: 24 ore per tutte le destinazioni nazionali ad eccezione di Calabria, Puglia e isole (per cui sono necessarie 48 ore).

Non hai ancora approfittato della convenienza di Lineonline? Visita subito www.lineonline.it e resterai soddisfatto, come migliaia di clienti che hanno pubblicato recensioni certificate su Feedaty.

