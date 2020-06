Aspi: si tratta ancora, governo fissa condizioni minime per accordo

23 giugno 2020 a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, c'è ancora uno spiraglio nella trattativa tra Aspi -controllata Atlantia- e governo sulle concessioni autostradali. Nel vertice in corso oggi a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri e la responsabile ai Trasporti e alle Infrastrutture Paola De Micheli sono state infatti "concordate delle condizioni minime - spiegano autorevoli fonti di governo all'Adnkronos - al di sotto delle quali rimane irricevibile qualsiasi proposta di controparte e diventa automatica la revoca".

Il governo avrebbe dunque fissato un perimetro circoscritto per poter proseguire il dialogo, lasciando comunque la porta aperta. Si tratta tuttavia di una posizione che rischia di creare malumori nei 5 Stelle, oggi assenti nella riunione a Palazzo Chigi: non c'erano infatti al tavolo ministri 'grillini'. E la posizione dei 5 Stelle sulla vicenda Autostrade si sarebbe ulteriormente irrigidita, la volontà del Movimento è di tenere fuori i Benetton dalla partita. Dunque revoca senza se e senza ma. "Io non immagino un futuro in cui ridare a Benetton le Autostrade", ha ribadito oggi, ospite di 'Porta a Porta', il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.