Alliance Laundry Systems annuncia l'apertura della 700esima lavanderia a gettoni Speed Queen a Orbassano, in Italia

23 giugno 2020 a

a

a

RIPON, Wisconsin, 23 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Speed Queen®, leader mondiale nel settore delle lavanderie self-service, ha ridefinito la customer experience con i propri negozi in tutta Europa. Di recente l'azienda ha reso noto il raggiungimento di un'altra tappa fondamentale con l'apertura a Orbassano, in Italia, del 700esimo negozio di lavanderia a marchio Speed Queen.

Speed Queen®, leader globale nel settore delle lavanderie self-service, ha ridefinito la customer experience con I suoi negozi dal design unico e con tecnologie all'avanguardia per il proprietario e per il cliente.. Recentemente l'azienda ha tagliato un altro traguardo con l'apertura della 700esima lavanderia Speed Queen a Orbassano, in Italia.

"I nostri imprenditori e investitori scelgono Speed Queen per la forza del nostro marchio, il design innovativo di business unico nel suo genere", ha dichiarato Marco Treggiari, Direttore per Europa, Medio Oriente e Africa del progetto retail Speed Queen. "Poiché le lavanderie self-service erano state incluse tra le attività 'essenziali' e quindi sono rimaste aperte durante la pandemia, la forza della nostra proposta è risultata ancor più vincente. Ci aspettiamo quindi una nuova ondata di investitori che ora più di prima capiscono il potenziale di questo investimento."

Le lavanderie self service Speed Queen sono presenti in 25 Paesi europei e in più di 465 città. Inoltre, i 600 investitori sono un'ulteriore prova dell'incredibile valore di questa attività imprenditoriale. Per i clienti di tutta Europa il marchio Speed Queen rappresenta il non plus ultra nel campo delle lavanderie self-service, un marchio che fa leva su velocità, efficienza e tecnologia per aiutarli a fare il bucato rapidamente.

Con caratteristiche premium quali macchine con elevata capacità di carico, un'app per dispositivi mobili dedicata ai clienti, un programma fedeltà e alcune funzioni per i proprietari, ad esempio una piattaforma per il marketing digitale e una dashboard per il monitoraggio delle performance del negozio, Speed Queen ha rivoluzionato l'esperienza della lavanderia self-service sia per il cliente che per il proprietario, entrambi supportati dalla supremazia tecnologica del leader mondiale.

"Prevedo che in questa fase post-quarantena di lento ritorno alla normalità i clienti saranno attirati dall'elevata capacità di carico delle macchine di cui sono dotate le lavanderie Self-service Speed Queen: potranno, infatti, lavare in poco tempo la biancheria di casa utilizzata frequentemente durante il periodo di isolamento" ha affermato Treggiari, sottolineando come il period attuale, con una nuova ampia disponibilità di locali, sia perfetto per investire in Speed Queen.

Per maggiori informazioni su Speed Queen, per scoprire come aprire un negozio di lavanderia Speed Queen nel vostro mercato e per trovare la lavanderia Speed Queen più vicina, visitate il sito https://speedqueeninvestor.com/

Informazioni su Speed Queen

Speed Queen è stata costituita nel 1908 a Ripon, nel Wisconsin. Nel corso dei decenni, Speed Queen ha ottenuto eccellenti prestazioni in termini di risultati, affidabilità, assistenza e valore complessivo fino a diventare il n. 1 al mondo nel settore delle lavanderie self-service. Dal 2014 Speed Queen è l'unico costruttore di macchine per lavanderia al mondo ad creare una propria catena di lavanderie self in licenza. Mettendo tutta la propria esperienza al servizio del concept, i team Speed Queen guidano i proprietari dei negozi di lavanderia durante l'intero progetto al fine di fornire lavanderie self-service premium dalle prestazioni eccezionali, caratterizzate dalla massima praticità per il cliente. Per maggiori informazioni, visitate il sito https:/www.speedqueeninvestor.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1179865/Speed_Queen.jpg