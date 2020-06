23 giugno 2020 a

a

a

Roma, 23 giu. (Adnkronos) - Più risorse per i Caf. La bozza di un emendamento dei relatori al Dl Rilancio incrementa di 150 milioni di euro a partire dall'anno 2020 le dotazioni per rimodulare i compensi in favore di Caf e professionisti abilitati ai valori previgenti.