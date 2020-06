Supermicro moltiplica fino a 20 volte la prestazione dei carichi di lavoro dei data science, HPC e IA grazie al supporto dei GPU NVIDIA A100 PCIe per oltre una decina di server GPU differenti

22 giugno 2020 a

I nuovi server di Supermicro con funzionalità PCIe di quarta generazione sono caratterizzati dal supporto totalmente ottimizzato per i nuovi GPU NVIDIA A100, NVIDIA NVLink di terza generazione, e NVIDIA NVSwitch per offrire la massima accelerazione per il training, l'inferenza, l'HPC e l'analisi

FRANCOFORTE, Germania, 22 giugno 2020 /PRNewswire/ -- ISC Digital -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), azienda leader globale per le soluzioni di calcolo di livello enterprise, per lo storage, il collegamento in rete e per le tecnologie ecologiche per il calcolo, ha annunciato oggi un pieno supporto per le nuove GPU NVIDIA A100™ PCIe in tutto l'ampio portafoglio dell'azienda di server GPU 1U, 2U, e 4U.

A maggio, Supermicro aveva già annunciato il supporto per le configurazioni NVIDIA HGX™ A100 attraverso i suoi nuovi server ad alta densità 2U e 4U basati sulle schede quattro e otto vie NVIDIA HGX A100. Con le GPU A100 ora disponibili anche in formato PCIe, i clienti possono aspettarsi un significativo miglioramento delle prestazioni nell'ampio portafoglio di server multi-GPU di Supermicro quando sono dotati delle nuove GPU NVIDIA A100.

"Espandere il nostro portafoglio leader nel settore di sistemi GPU che supportano totalmente le nuove GPU NVIDIA A100 PCIe significa dare ai nostri clienti la possibilità di scegliere i server con le più alte prestazioni e maggiormente ottimizzati che si basano sulle loro specifiche applicazioni," ha dichiarato Charles Liang, amministratore delegato e presidente di Supermicro. "Progettati per accelerare una vasta gamma di applicazioni ad alta intensità di calcolo, i nostri nuovi sistemi con PCIe di quarta generazione offrono un supporto totalmente ottimizzato per il nuovo NVIDIA A100 per aumentare le prestazioni fino a 20 volte su alcuni carichi di lavoro accelerati."

Per la massima accelerazione, il nuovo sistema GPU A+ 4U di Supermicro supporta fino a otto GPU NVIDIA A100 PCIe attraverso corsie CPU-to-GPU PCI-E 4.0 x16 ad attacco diretto senza alcun interruttore PCI-E per la più bassa latenza e la più larga banda. Il sistema supporta anche fino a due slot di espansione aggiuntivi PCI-E 4.0 ad alta performance per una varietà di utilizzi, compresa la connettività di rete ad alta performance fino a 200 Gb/s. Uno slot AIOM aggiuntivo supporta una scheda AIOM Supermicro o scheda OCP NIC 3.0. Questi sistemi saranno anche NGC-Ready, fornendo ai clienti un sistema senza soluzione di continuità per sviluppare e distribuire i loro carichi di lavoro IA in scala. I sistemi NGC-Ready sono approvati per le funzionalità e le prestazioni dello stack IA dal registro NGC di NVIDIA.

"In quanto primo GPU elastico e multi-istanza che combina training, inferenza, HPC e analisi, NVIDIA A100 è costruito per gestire carichi di lavoro di tutte le dimensioni," ha affermato Paresh Kharya, direttore del marketing del prodotto e computing accelerato presso NVIDIA A100. "I server GPU NVIDIA A100 PCIe permettono ai clienti di affrontare alcune delle più complesse sfide dei data science, del computing ad alte prestazioni e dell'IA."

Come leader nella tecnologia di sistema IA, Supermicro offre design termici ottimizzati con multi-GPU che offrono la più alta performance e affidabilità per IA, deep learning e applicazioni HPC. Con sistemi GPU montabili su rack 1U, 2U, 4U e 10U; Utra, BigTwin™, e sistemi integrati che supportano GPU; così come moduli blade GPU per i nostri SuperBlade® 8U, Supermicro offre la più ampia e profonda selezione del settore di sistemi GPU per alimentare applicazioni da edge a cloud.

Per maggiori informazioni sui nuovi sistemi GPU di Supermicro, visitare il sito www.supermicro.com/A100.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1193881/Supermicro_A100_PCIe.jpg