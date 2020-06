Piramal Pharma Solutions annuncia l'acquisizione da G&W Laboratories Inc. dell'impianto produttivo di farmaci per il dosaggio solido per uso orale di Sellersville, in Pennsylvania

22 giugno 2020 a

- L'acquisizione conferisce una capacità aggiuntiva in Nord America in termini di sviluppo prodotti e processi, produzione e confezionamento di forme di dosaggio solide per uso orale, liquidi, creme e unguenti

- L'acquisizione garantisce a PPS la possibilità di produrre forme di dosaggio solide per uso orale in tre continenti e di gestire formulazioni potenti in Nord America

- Migliora l'offerta di servizi integrati

MUMBAI, India, 21 giugno 2020 /Prnewswire/ -- L'azienda Pharma Solutions di Piramal Enterprises Limited (PEL), leader nel comparto del CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization), ha annunciato oggi che la Società ha stipulato un accordo con G&W Laboratories Inc. per l'acquisizione dell'impianto di produzione di farmaci a dosaggio solido per uso orale ubicato a Sellersville, in Pennsylvania. La chiusura della transazione è soggetta alle consuete condizioni di pre-closing. Secondo i termini dell'accordo, PEL, attraverso una delle sue affiliate, alla chiusura acquisirebbe una partecipazione del 100% nell'entità che gestisce l'impianto e possiede il relativo immobile.

Questa acquisizione amplia l'offerta di Piramal Pharma Solutions (PPS) aggiungendo capacità di produzione di forme di dosaggio solide per uso orale (compresse e capsule) in Nord America. Fino ad oggi, gli stabilimenti produttivi di PPS per forme di dosaggio solide per uso orale erano tutti ubicati nel Regno Unito e in India. L'impianto di Sellersville può anche produrre liquidi, creme e unguenti, ampliando ulteriormente il portafoglio di PPS. L'impianto può inoltre supportare lo sviluppo di prodotti e processi per farmaci a dosaggio solido e liquidi per uso orale, tra cui quelli a rilascio immediato, rilascio modificato, forme di dosaggio solido per uso orale masticabili e sublinguali, soluzioni e sospensioni nei liquidi. L'impianto ha ricevuto certificazioni dalla FDA e dall'EMA.

"Molti dei nostri clienti sono alla ricerca di partner di produzione con sede negli Stati Uniti per espandere e supportare i prodotti in via di lancio. Questa acquisizione rafforza la nostra capacità di collaborare con questo tipo di clienti su farmaci di eccellenza e migliora la nostra offerta di servizi integrati leader del mercato aggiungendo una base di produzione per forme di dosaggio solide per uso orale negli Stati Uniti. Oggi possiamo offrire lo sviluppo del prodotto e la fabbricazione a fini commerciali di farmaci solidi per via orale in tutte le nostre principali aree geografiche, rispondendo alle esigenze dei clienti sinora insoddisfatte e rafforzando la nostra capacità di collaborare a livello mondiale con i clienti per ridurre il peso della malattia sui pazienti", ha dichiarato Peter DeYoung, Chief Executive Officer di Piramal Pharma Solutions

L'impianto di Sellersville sorge su 12,74 ettari di terreno con oltre 20.531 metri quadrati dedicati alla produzione, compresi 18.116 metri quadrati di area GMP. Inoltre, è dotato di macchinari specifici per la produzione e il confezionamento di forme di dosaggio solido per uso orale, liquidi, creme e unguenti, laboratori di controllo qualità e microbiologia, infrastrutture all'avanguardia di pre-formulazione e sviluppo analitico con un laboratorio pilota per la ricerca e lo sviluppo e un magazzino a temperatura controllata. L'impianto dispone attualmente dei controlli necessari per supportare la produzione di potenti forme di dosaggio solido per uso orale. PPS intende offrire capacità di produzione di farmaci ad alta efficacia presso l'impianto, integrando la forza globale della Società sul fronte dei composti ad alta efficacia. L'impianto impiega circa 100 dipendenti molto qualificati ed esperti, che in media hanno maturato 19 anni di servizio in loco. PPS prevede di accrescere ulteriormente l'attuale capacità dell'impianto per sostenere i servizi di sviluppo ed eventuali opportunità in merito ai farmaci per il trattamento della COVID-19.

L'espansione dell'offerta dei servizi di PPS è direttamente in linea con la filosofia aziendale, improntata sulla centralità del paziente. La comprensione delle esigenze dei pazienti e la creazione di un'organizzazione dedicata a soddisfare tali esigenze sono la base della centralità del paziente. Ponendo i pazienti al primo posto, PPS sta allineando la propria mission a quella dei propri clienti, migliorando la collaborazione grazie a un obiettivo comune.

Informazioni su Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions è un'organizzazione di sviluppo e produzione a contratto (CDMO), che offre soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end per l'intero ciclo di vita dei farmaci. Serviamo i nostri clienti attraverso una rete integrata a livello globale di strutture in Nord America, Europa e Asia. Questo ci consente di offrire una gamma completa di servizi, tra cui soluzioni per la scoperta di farmaci, servizi per lo sviluppo di processi e farmaci, forniture per sperimentazioni cliniche, fornitura commerciale di principi attivi e forme di dosaggio finite. Offriamo inoltre servizi specializzati come lo sviluppo e la produzione di principi attivi ad alta efficacia e di coniugati anticorpo-farmaco. La nostra capacità di fornitore di servizi integrato e la nostra esperienza con varie tecnologie ci consentono di lavorare al servizio di aziende che producono farmaci innovativi e generici in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito:www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter, Linkedin

Informazioni su Piramal Enterprises Limited:

Piramal Enterprises Limited (PEL) è una delle grandi società diversificate dell'India, presente nel settore farmaceutico e dei servizi finanziari. Il fatturato consolidato di PEL era pari a circa 1,7 miliardi di dollari per l'esercizio 2020, di cui il 34% circa era stato generato al di fuori dell'India.

Nei servizi finanziari, PEL offre una suite completa di prodotti finanziari per il finanziamento all'ingrosso e al dettaglio in diversi settori. Il gruppo collabora da tempo con importanti investitori istituzionali come CPPIB, APG, Ivanhoé Cambridge (controllata di CDPQ) e Bain Capital Credit. PEL detiene anche partecipazioni azionarie nel gruppo Shriram, un conglomerato finanziario leader in India.

Nel settore farmaceutico, attraverso capacità manifatturiere end-to-end in 13 stabilimenti globali e un'ampia rete distributiva globale in oltre 100 Paesi, PEL vende un portafoglio di prodotti farmaceutici di nicchie differenziate e fornisce un'intera gamma di servizi farmaceutici (anche nelle aree degli iniettabili, HPAPI, ecc.). L'azienda sta anche rafforzando la propria presenza nel segmento dei prodotti di consumo in India.

PEL è quotata nella BSE Limited e nella borsa nazionale India Limited in India. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito: www.piramal.com | Social Media: Facebook,Twitter, Linkedin

