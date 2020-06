Infrastrutture: Gelmini, 'serve nuova legge Obiettivo'

22 giugno 2020 a

a

a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - “E' ormai opinione comune, anche del governo, che la ripresa passi per un vero rilancio delle infrastrutture pubbliche. A tale scopo l'unico strumento normativo in grado di offrire delle certezze è la riproposizione di una nuova legge Obiettivo. Ripercorrere la strada tracciata dal governo Berlusconi rappresenterebbe una garanzia reale sulla realizzazione in tempi certi di quelle opere strategiche delle quali in Paese ha un estremo bisogno". Lo afferma Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi alla Camera.