Dati brevettuali da LexisNexis PatentSight con KPI di innovazione unici nel loro genere sono ora offerti nell'ambito di un catalogo di dati alternativi grazie a BLOOMBERG

Datibrevettuali, comprendenti tutte le metriche standard e i KPI di innovazione unici nel loro genere di PatentSight® sono ora disponibili tramite l'Enterprise Access Point di BLOOMBERG®.

NEW YORK, 22 giugno 2020 /PRNewswire/ -- PatentSight, una società LexisNexis® Legal & Professional, ha oggi annunciato che i propri dataset longitudinali sui brevetti sono ora a disposizione dei clienti BLOOMBERG Data License grazie a BLOOMBERG Enterprise Access Point. "Crediamo che i dati sui brevetti siano preziosi per aiutare gli investitori a individuare le tendenze e i cambiamenti nel panorama tecnologico globale. Siamo orgogliosi di offrire ai clienti Bloomberg l'accesso ai nostri KPI di innovazione, unici nel loro genere, a supporto di migliori investimenti", ha affermato Marco Richter, Direttore Generale di PatentSight.

I responsabili degli investimenti e gli esperti di dati utilizzano sempre più frequentemente i dati dei brevetti come strumento per prendere decisioni d'investimento più informate

L'interesse degli investitori per i dati alternativi è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, poiché le aziende cercano attivamente un vantaggio sostenibile da aggiungere al loro processo di investimento. I brevetti si rivolgono al futuro e presentano un elevato potere predittivo, pertanto, vengono spesso utilizzati per individuare tempestivamente le tendenze tecnologiche e le innovazioni dirompenti. I dati relativi ai brevetti possono essere altresì sfruttati per identificare le start-up potenzialmente incisive o per valutare i rischi e le opportunità che le aziende tecnologiche si troveranno probabilmente ad affrontare. Gli investitori che si concentrano su fattori ESG utilizzano i dati relativi ai brevetti per individuare le aziende che investono in tecnologie per la mitigazione dei cambiamenti climatici.

PatentSight propone intuizioni strategiche basandosi sui dati brevettuali mondiali

PatentSight compila dati bibliografici provenienti dagli uffici brevetti su scala mondiale e dispone dell'insieme più completo di dati brevettuali, con oltre 100 milioni di documenti di brevetti in inglese. Un team internazionale di esperti garantisce che le informazioni sulla titolarità dei brevetti sia accurata e aggiornata sulla base della struttura aziendale, delle operazioni di M&A, degli spin-off, dei cambiamenti di ragione sociale, delle operazioni di trasferimento dei brevetti e di altre ricerche primarie di ampia portata. Sulla base di questi dati, arricchiti e corretti, PatentSight valuta i brevetti utilizzando una metodologia proprietaria e sviluppata scientificamente, il Patent Asset Index™. Questo metodo differenzia i brevetti di alto valore da quelli menopertinenti, consentendo decisioni commerciali più informate.

Gli investitori hanno ora facile accesso ai dati di PatentSight® tramite BLOOMBERG Enterprise Access Point

L'aggiunta dei dati di PatentSight a BLOOMBERG Enterprise Access Point rende notevolmente più facile ai gestori patrimoniali aggiungere questi dataset non tradizionali al loro processo di investimento. Il nuovo dataset contiene KPI di brevetti e innovazione per le aziende multinazionali quotate in borsa, tra cui uno storico decennale di dati indicativi (point-in-time) e aggiornamenti settimanali del database. Grazie alla mappatura Financial Instrument Global Identifier (FIGI) di BLOOMBERG, il BLOOMBERG Enterprise Access Point offre i dati PatentSight in formati prontamente utilizzabili e permette ai clienti di esplorare i dataset brevettuali, i metadati, nonché scaricare e provare campioni di dataset, tutto questo con la finalità di aiutare gli investitori a scoprire opportunità e sviluppare nuove strategie.

Se desiderate maggiori informazioni su come PatentSight può aiutare a ottenere un vantaggio sostenibile nel proprio settore, visitate il sito Web: www.PatentSight.com.

Informazioni su LexisNexis Legal & Professional

LexisNexis® Legal & Professional è un fornitore leader mondiale di informazioni e analisi legali, normative e commerciali che aiutano i clienti ad aumentare la produttività, perfezionare il processo decisionale, migliorare i risultati e promuovere lo stato di diritto in tutto il mondo. In qualità di pioniere del digitale, l'azienda è stata la prima a mettere online informazioni legali e commerciali attraverso i servizi Lexis® e Nexis®. LexisNexis Legal & Professional, che serve clienti in oltre 150 paesi con 10.600 dipendenti in tutto il mondo, fa parte di RELX, un fornitore globale di strumenti di analisi e decisionali, basati sulle informazioni, destinati a professionisti e clienti aziendali.

LexisNexis® IP è una linea di prodotti che aiuta la comunità globale dell'innovazione a prendere decisioni più informate, rispettare le normative e raggiungere risultati superiori. La piattaforma PatentSight è riconosciuta per la capacità di evidenziare l'impatto e l'efficienza degli investimenti in innovazione di un'impresa. Pertanto, le nostre soluzioni basate sull'informazione contribuiscono a rendere possibile il progresso dell'umanità attraverso l'innovazione.

