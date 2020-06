Coronavirus: Gallera a Iss, 'introdurre distinzione per casi debolmente positivi' (2)

22 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Da questi esami emergeranno certamente nuove positività che dovranno essere però considerate nella giusta misura, al fine di non creare allarmismi e dare la dimensione vera e reale della diffusione del contagio nella nostra Regione che sta superando il momento emergenziale”.

L'assessore spiega che "la nostra soglia di attenzione rimane sempre alta e stiamo comunque affinando in modo costante le misure di sorveglianza per renderle sempre più performanti e monitorare eventuali nuove situazioni di rischio che potrebbero insorgere sia in questa fase che nel prossimo autunno”.