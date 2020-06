Tlc: Conte, 'idea Grillo buona, ma non posso indicare modi presenza Stato in società'**

22 giugno 2020 a

Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "La proposta di Grillo implica dei passaggi societari, confrontarci con società che sono nel mercato. L'idea di Grillo è una buona idea ed è una delle modalità che potrebbero essere sperimentate. Però ripeto, non posso dire rispetto a società che sono sul mercato percentuali e soluzioni così concrete. Grillo ha più ampia libertà di rappresentare la sua visione, di quanto possa farlo io in questo momento". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da 'Il Fatto quotidiano.it', commentando l'ipotesi avanzata da Beppe Grillo di una presenza dello Stato in Telecom fino al 25 per cento.