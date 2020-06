Zanardi: Renzi, 'grande italiano e campione gigantesco, oggi solo preghiere'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Ieri il primo pensiero della serata ovviamente è stato per Alex Zanardi. Tutte le volte che l'ho incontrato sono rimasto colpito dalla sua forza d'animo, dalla sua grandezza. Un grande italiano, un gigantesco campione. Ha usato un'immagine bellissima Roberto Vecchioni: 'Lo porterei su Marte per far vedere agli alieni che cos'è un uomo'. Non ci sono altre parole possibili, oggi: solo lacrime e per chi crede preghiere". Lo scrive nella consueta enews Matteo Renzi, facendo il punto sull'incontro di ieri a Montecatini per la presentazione del suo libro 'La Mossa del cavallo'.