Salvini: "Cassazione estende effetti pace fiscale su cartelle"

20 giugno 2020

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - “Lo stralcio delle cartelle sotto i mille euro avviene per singola partita e non per l'ammontare della cartella! Importante ordinanza della Cassazione che chiarisce ed estende gli effetti della 'pace fiscale' del 2018 (dl fisco), che ha cancellato le mini-cartelle, quelle cioè con importi inferiori a 1.000 euro, e che riguardano il periodo compreso tra il 2000 e il 2010. Il provvedimento ha riguardato circa 13 milioni di contribuenti per un valore di 32 miliardi di euro. Un importante successo delle misure di pacificazione fiscale volute dalla Lega!”. Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini.