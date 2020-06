Migranti: Salvini, 'nave centri sociali in azione e governo fermo, porti chiusi'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Dopo la Ong tedesca, con un carico di oltre 200 immigrati clandestini, ecco in azione la nave dei centri sociali, che torna in mare e ne va subito a raccogliere 70 non lontano da Lampedusa. Avanti, c'e' posto, tanto il governo non muove un dito. Trafficanti di esseri umani e (im)prenditori della 'accoglienza' si fregano le mani. #portichiusi". Lo scrive su facebook Matteo Salvini, leader della Lega.