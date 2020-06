M5S: G.Grillo denuncia, 'minacce sui social, ma non lascerò cadere'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Lascio sempre correre le offese, comprendo che il dibattito politico, la differenza di idee e posizioni, portino ad accendere i toni. Ma c'e' un limite ben preciso tra l'offesa e la minaccia". Così in una nota l'ex ministro M5s della Salute Giulia Grillo, commenta la minaccia ricevuta ieri sera su Facebook che riportava: 'Ti rifaremo la pelle...rasata al cranio come alle detenute criminali'.

"Questa non è la prima che mi giunge e forse non sarà nemmeno l'ultima, ma oggi voglio mostrare a tutti la semplicità dell'odio - prosegue - Un uomo comune, sarà un padre, un fratello, un amico, dal quale probabilmente non ti aspetteresti tutto questo livore e che invece di fronte ad uno schermo si concede il lusso di dare il peggio di sé. E' l'identikit di tanti odiatori, purtroppo. Uomini o donne non importa. Questa volta ho deciso di non lasciar perdere: bisogna capire che non sempre tutto è concesso".