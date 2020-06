Fase 3: Conte incontra cittadini, c'è anche musicista castelli romani

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - E' in corso l'incontro, agli Stati generali dell'economia di Villa Pamphili, tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e un gruppo di cittadini in rappresentanza di diverse categorie professionali. Si tratta, in particolare, di un direttore d'albergo di Ostuni, un ristoratore di Cesena, un musicista dei castelli romani, un titolare di negozio di scarpe, un'accompagnatrice turistica e altri rappresentanti provenienti da Roma, Firenze, Pescara. Presenti anche i ministri Nunzia Catalfo, Gaetano Manfredi, Giuseppe Provenzano, Sergio Costa, Lucia Azzolina ed Elena Bonetti. Tra i temi emersi durante l'incontro: cassa integrazione, Tax credit, taglio del cuneo fiscale, incentivi alle assunzioni per le aziende, bonus autonomi, sgravi fiscali sugli affitti. I cittadini presenti all'incontro sono stati selezionati tra i migliaia di mittenti di mail indirizzati nelle ultime settimane al presidente del Consiglio.