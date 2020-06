Fase 3: Conte, 'al lavoro su dl semplificazioni, pronto prossima settimana'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Nella logica europea, sarà importante rispettare il cronoprogramma, la road map ben precisa, e articolare progetti concreti" nel recovery plan che l'Italia metterà a punto per accedere ai fondi. "Motivo per cui assegniamo grande importanza al Decreto semplificazioni, sul quale stiamo continuando a lavorare anche in questi giorni, per cui confido che saremo pronti già la settimana prossima". Lo dice il premier Giuseppe Conte, incontrando le società partecipare a Villa Doria Pamphili, in un nuovo appuntamento degli Stati generali dell'Economia.

"Ci serve un provvedimento mirato per intervenire su alcuni snodi - prosegue Conte - per quanto sappiamo che un solo provvedimento normativo non possa risolvere il problema atavico di una “incrostazione” burocratica".