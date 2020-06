Fase 3: Conte a partecipate, 'siete spina dorsale Paese'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Siete la spina dorsale del Paese". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte alle società partecipate incontrate a Palazzo Chigi per gli Stati generali dell'Economia.

"Noi oggi programmiamo il rilancio - le parole del presidente del Consiglio - Abbiamo lavorato con i ministri, abbiamo condiviso il Piano con tutta la maggioranza per dare già una base di partenza solida dal punto di vista politico; ora ci confrontiamo con tutte le forze produttive, culturali, sociali e economiche del Paese. Quindi anche con voi che siete la spina dorsale del Paese: molti di voi hanno assetti di governance che rispondono a logiche di mercato e quindi dovete perseguire le finalità che una società tale deve avere. Avete delle sensibilità che ci consentono di confrontarci in modo concreto e di coinvolgervi nel raggiungimento di questi obiettivi".

"Le direttrici su cui ci muoviamo sono tendenzialmente tre - ha indicato dunque il premier - modernizzazione del Paese, transizione ecologica e inclusione sociale, territoriale e di genere. Non immaginiamo oggi qui di concordare nel dettaglio e nello specifico i progetti, ma riteniamo di dare a questa riunione un senso allorché voi darete contributi. Nei prossimi giorni potrete far pervenire degli appunti scritti, anche in termini di nuovi progetti da noi non individuati; osservazioni puntuali sui progetti sui quali vi sentiti più coinvolti. Confidiamo già la settimana prossima di rivedere il programma e provare a chiuderlo", ha detto Conte spiegando che ci sarà un passaggio con le forze di opposizione.