Coronavirus: Berlusconi, 'Recovery Fund da non cambiare, no prove muscolari Italia'

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Il recovery fund è assolutamente essenziale perchè l'Italia possa riprendersi dalla crisi. La proposta della Commissione europea è perfetta per le esigenze dell'Italia. E' essenziale che non venga modificata" e "la nostra posizione non si difende con una sfida muscolare con l'Europa, che non saremmo in grado neppure di reggere". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista a Rainews 24.

"La nostra posizione -ha aggiunto- si difende costruendo buoni rapporti personali, alleanze e convergenze di interesse, come hanno sempre fatto in passato i miei governi. Il problema è che il governo Conte delle quattro sinistre in Europa non ha credibilità, è considerato debole senza autorevolezza".