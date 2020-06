Caos Procure: Napoli (Fi), Anm non risolve problemi con due espulsioni'

20 giugno 2020 a

a

a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Espulsi Palamara e Criscuoli e tutto torna normale nell'Anm? Quando si parla delle riforme, quella della giustizia viene citata in modo rituale quando invece è la prima e più urgente delle riforme per restituire una funzionalità minima al sistema Italia. In questo quadro troppo comodo per Anm pensare di aver risolto i problemi con due espulsioni. Evitino i magistrati di aggiungere ipocrisia a ipocrisia". Lo afferma Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"E il ministro Bonafede -aggiunge- smetta di essere il semplice spettatore di una partita che lo vede invece coinvolto in prima persona. Si scuota dal torpore, e veda di assumere le iniziative del caso".