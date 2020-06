Campania: Carfagna, 'non è questione di nomi ma Caldoro faccia passo lato per unità'

20 giugno 2020 a

Roma, 20 giu. (Adnkronos) - "Non ne farei una questione di nomi, proverei a fare uno sforzo per trovare un nome, una squadra e un programma che possano garantire l'unità della coalizione. Per farlo c'è bisogno di fare un passo di lato e di un individuare un nome e un progetto che siano in grado di privilegiare l'unità della coalizione”. Lo ha affermato, Mara Carfagna, deputata di Forza Italia e vicepresidente della Camera, ospite de 'L'Intervista' di Maria Latella su Sky Tg 24, a proposito di un'eventuale rinuncia di Stefano Caldoro alla candidatura della presidenza della Regione Campania.