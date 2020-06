Trapianto di capelli: Turchia all'avanguardia nella tecnica FUE

19 giugno 2020 a

(Roma, 19 giugno 2020) - Roma, 19 giugno 2020 - L'idea di sottoporsi ad un trapianto di capelli può generare dubbi e incertezze. Potendo però contare sulla qualità delle cliniche turche, specializzate in chirurgia estetica e trapianto dei capelli, la decisione risulta più semplice.

Le strutture specializzate, presenti ad Istanbul, confermano l'elevata preparazione di chi opera nel settore estetico offrendo realtà a 5 stelle, la cui priorità è quella di garantire la massima soddisfazione al paziente al miglior prezzo possibile, senza aver nulla da invidiare alle cliniche europee.

Per chi si pone la domanda il trapianto di capelli dove costa meno nessun dubbio sulla risposta: in Turchia.

Le cliniche turche sono rinomate per la competenza di cui godono e il know-how dei team medici, all'interno dei quali operano specialisti mossi dal desiderio di superarsi e vedere accrescere anche le potenzialità artistiche e il senso estetico.

In Turchia ampia offerta di trattamenti a prezzi concorrenziali

In fatto di trapianto capelli la Turchia è decisamente al top. A preferire le cliniche turche è un numero sempre maggiore di pazienti primi fra tutti gli italiani, seguiti a ruota dagli spagnoli.

I motivi della scelta hanno quale comun denominatore l'ampia offerta, la qualità dei trattamenti e naturalmente i costi decisamente concorrenziali a fronte di elevati standard igienico sanitari. Il prezzo basso non è indice di scarsa qualità, tutt'altro. Istanbul primeggia per qualità, sicurezza, assistenza ed efficacia. Prova ne è l'elevata affluenza di clienti, in arrivo da ogni parte del mondo.

Per poter fruire di un trapianto di capelli in Turchia occorre valutare diverse voci di spesa. Chi si appresta a compiere un passo così importante può considerare la soluzione ‘tutto compreso', che annovera i costi dei voli per Istanbul andata e ritorno, le spese di pernottamento in hotel per due notti in strutture a 5 stelle, i trasferimenti con minibus dall' aeroporto per raggiungere hotel e clinica e naturalmente le spese per l'intervento dalle fasi del pre-operatorio al post-operatorio.

Innovazione ed efficacia: la tecnica FUE, proposta di punta delle cliniche turche

Conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo la tecnica FUE è il metodo più moderno e all'avanguardia nell'esecuzione del trapianto di capelli. Metodo di punta delle cliniche turche.

Parlando di tecnica FUE, dall'Inglese Follicular Unit Extraction, è corretto considerare l'esecuzione di un autotrapianto, con estrazione singola delle unità follicolari, costituire da gruppi di 1,2 o più follicoli piliferi, prelevate dalle aree donatrici per essere impiantate nella zona dove i capelli si sono diradati o sono caduti.

Di norma l'area dove viene eseguito l'espianto è quella della nuca o dei lati della testa, spazi dove i capelli sono normalmente più folti, resistenti e sani. L'estrazione dei follicoli viene eseguita in anestesia locale, in maniera assolutamente indolore, per poi procedere con micro incisioni praticate nelle aree dove i capelli vengono impiantati.

Chi si rivolge alle cliniche turche ha la garanzia di scegliere l'intervento di professionisti di comprovata esperienza, e di poter fruire del miglior rapporto medico-paziente. Le cliniche inoltre sono riconosciute a livello internazionale e vantano supporti tecnologici all'avanguardia, di ultima generazione.

