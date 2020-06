Nuovo spot TV della Fattoretto Srl, online con Social e Native advertising

19 giugno 2020 a

Milano, 19 Giugno 2020 - A dispetto di quello che alcuni credono, è un momento ricco di opportunità. Certo, bisogna saperle cogliere, come dimostra la

La campagna TV scatterà dal 21 giugno coinvolgendo le reti Sky. Il commercial da 30'' racconta il valore della visibilità per gli e-commerce, ancora più attuale negli scenari post-Covid. Oltre al piccolo schermo, verranno condotte, in parallelo, iniziative di Social e Native advertising.

Ma le novità per il mese di giugno non finiscono qui. Ci sono due importanti appuntamenti nel calendario della Fattoretto Srl. Il 29 l'agenzia parteciperà alla (e)Commerce Week di PrestaShop, settimana internazionale di conferenze online. Mentre il giorno successivo, 30 giugno, farà parte dei relatori del Magentiamo Day, evento organizzato da Magentiamo.it, espressione della più grande community italiana di Magento.

Il rebranding della Fattoretto Srl e l'introduzione di nuovi servizi, come Search Intelligence

Il lockdown è stata l'occasione per la pianificazione di una profonda attività di rebranding, i cui risultati sono già apprezzabili. Sono stati inoltre avviati inediti progetti e acquisiti nuovi prestigiosi clienti. Insomma, la chiusura forzata non ha arginato la voglia di crescere, grazie a soluzioni che garantiscono risultati concreti.

E le novità continuano. Alla proposta si sono aggiunti nuovi servizi, tra cui quello di

Di cosa si tratta?

È una dashboard concepita appositamente per gli e-commerce che permette, in pochi click, di verificare tutte quelle metriche rilevanti per prendere decisioni in merito allo store digitale. Non solo per la parte SEO, ma anche per altri aspetti come promo, canali social e PCC. Tra le caratteristiche è presente un'articolata sezione deputata allo studio dei competitor.

Tante novità, un solo brand: Fattoretto, The Master SEO Agency.

