Elezioni: Renzi, 'Iv decisiva per salvare governo, ora scatto in avanti'

19 giugno 2020 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Per la seconda volta in due giorni Italia Viva è decisiva per salvare il governo Conte in Senato. Adesso ci aspettiamo uno scatto di concretezza dall'esecutivo: passiamo dalle parole ai fatti, specie per l'emergenza economica. Ne parliamo durante il weekend anche dal vivo, finalmente". Lo scrive su Facebook il leader di Iv, Matteo Renzi, dopo la caotica approvazione del decreto elezioni a Palazzo Madama, postando gli appuntamenti in agenda da qui al 23 giugno per la presentazione del suo libro, 'La mossa del cavallo'.