Elezioni: bagarre al Senato in avvio di seduta su processo verbale(2)

(Adnkronos) - "Faccio presente -ha spiegato Casellati- che quando uno chiede di parlare, siccome il presidente non ha lo sguardo a trecentosessanta gradi, ho messo davanti a me, proprio per garantire che tutti possano parlare, un assistente parlamentare, così come ci sono i senatori segretari che devono segnalare, oltre alla segreteria generale. Quindi, quando qualcuno mi segnala, do la parola; siccome talvolta leggo e non posso avere il terzo occhio per guardare mentre leggo, non posso vedere contemporaneamente tutta l'Aula".

"I senatori segretari, gli assistenti e la segreteria generale dovrebbero segnalarmelo. Io non ho mai negato ad alcuno la parola, questo perché sia precisato". Spazio poi per un duro botta e risposta con il senatore M5S Primo Di Nicola. "Quello che lei deciderà questa mattina -ha detto rivolgendosi al presidente- rimarrà negli annali parlamentari e costituirà un precedente pericoloso se non verremo tutti messi nelle necessarie garanzie di poter esercitare i diritti di parlamentari che i cittadini ci hanno consegnato".

"Mi permetto di dire che forse la parola pericoloso se la poteva risparmiare -ha replicato Casellati- Penso che ci voglia sempre rispetto delle Istituzioni perché lei non è certamente portatore di una verità. 'Pericoloso' lei non se lo può permettere. Non se lo permetta e si sieda".