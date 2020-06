Coronavirus: Mattarella vede ambasciatore Usa, vicinanza e solidarietà

19 giugno 2020 a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi al Quirinale, l'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, Lewis Michael Eisenberg. "È stata l'occasione per rinnovare vicinanza e solidarietà all'amico popolo americano duramente colpito dalla pandemia e riaffermare, a pochi giorni dalle celebrazioni per il 4 luglio, sentimenti di sincera amicizia e convinta adesione al comune 'campo' dei valori di libertà, pace e democrazia che, da sempre, contraddistinguono lo storico legame tra Washington e Roma, si legge in una nota del Quirinale.

Al centro dei colloqui "anche il rafforzamento delle relazioni bilaterali per favorire la ripresa economica e garantire, nei sempre più diffusi teatri di crisi, una maggiore sicurezza internazionale".