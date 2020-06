19 giugno 2020 a

a

a

Nuova Delhi, 19 giu. (Adnkronos) - L'India ha fatto registrare il record di casi di coronavirus in un giorno. Il ministero della Sanità di Nuova Delhi, infatti, ha annunciato che sono 13.586 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 380.532. I decessi in più rispetto a ieri sono 336 ed il bilancio sale così a 12.573 morti dall'inizio dell'emergenza sanitaria.