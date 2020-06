Coronavirus: Conte, 'nessun collegamento tra accesso a Mes e Recovery fund'

19 giugno 2020 a

a

a

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - "Non c'è alcun collegamento tra il Recovery Fund e gli altri strumenti europei. Le istituzioni europee hanno confezionato un ampio ventaglio di strumenti, ognuno ha una sua finalità. Non c'e' alcun collegamento, l'utilizzo di Sure o Mes non sono propedeutici per utilizzare le risorse del Recovery Fund". Lo chiarisce il premier Giuseppe Conte, nel corso del punto stampa a Villa Doria Pamphili per gli Stati generali dell'Economia.