'Tangenziale', altalena di contraddizioni nel nuovo singolo di dile

19 giugno 2020

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Come si fa a vivere di contraddizioni se non vivendo. Come si fa a prendersi una bella rivincita con se stessi se non superando un temporale interiore. “Tangenziale” non è soltanto il nuovo singolo di dile disponibile su tutte le piattaforme digitali da oggi, venerdì 19 giugno. È anche la strada che l'artista traccia per accompagnare l'ascoltatore in un'estate piena di novità.

“È un brano - racconta dile - in cui mi sono preso bene, in cui ho razionalizzato una situazione un po' triste che ho rigirato e reso solare e volevo mostrare al mio pubblico un lato di me un pochino più leggero”. Il singolo uscito per Artist First/Osa Lab è prodotto da Federico Nardelli, scritto a quattro mani con Federico Galli, un amico autore dell'artista, e rappresenta l'ultimo step di dile in vista di un autunno che porterà alla luce il suo primo album.

“Rimango sempre diretto, creo immagini come ho sempre fatto. Ho solo cambiato un po' i Bpm: Tangenziale è sempre dile, con il mio modo molto diretto di raccontare emozioni ed esperienze vissute”. Questa, per dile, è la “foto” del suo nuovo singolo. E chissà cosa ci vedrà ognuno di noi.