Elezioni: voto di fiducia bis al Senato su decreto, ieri mancato numero legale**

Roma, 19 giu. (Adnkronos) - Nuovo voto di fiducia al Senato sul decreto legge che disciplina le prossime elezioni suppletive, regionali, comunali e l'election day con il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari. Dopo il via libera di ieri, da successivi controlli effettuati dagli uffici è infatti risultato che i 149 presenti, sommati a congedi e missioni non erano sufficienti al raggiungimento del numero legale. Quindi nuovo voto questa mattina, con una corsa contro il tempo visto che oggi è l'ultimo giorno utile per convertire il decreto, pena la decadenza.