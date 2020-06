Snam: assemblea approva bilancio e nomina Bedin presidente

18 giugno 2020 a

a

a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - L'assemblea dei soci di Snam ha nominato Nicola Bedin amministratore e presidente del cda, in sostituzione di Luca Dal Fabbro, e approvato il bilancio di esercizio 2019. Dall'assemblea via libera anche all'acquisto di azioni proprie e alla distribuzione di un dividendo di 0,1426 euro per azione a saldo dell'acconto sul dividendo precedentemente deliberato, per un importo complessivo riferito all'intero anno di 0,2376 euro per azione. All'assise ha partecipato, per il tramite del rappresentante designato Studio Legale Trevisan & Associati, il 72,27% del capitale sociale.

Nelle risposte alle domande degli azionisti pubblicate sul sito, il gruppo ha confermato la fine dei lavori per il gasdotto Tap entro la fine del 2020. "L'attuale progressione del progetto è del 75%", ha chiarito Snam.