Messina: arrestato alla stazione un algerino su cui pendeva ordine di carcerazione

Palermo, 18 giu. (Adnkronos) - Rintracciato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Messina Marittima uno straniero destinatario di un ordine di carcerazione per stupefacenti. A seguito di attività mirata a verificare le eventuali presenze di persone moleste presso la Stazione FS Centrale e Marittima, la Polizia Ferroviaria di Messina ha tratto in arresto un cittadino algerino di 53 anni, a carico del quale pendeva un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Reggio Calabria nel 2017. In particolare, l'uomo, pregiudicato e senza fissa dimora, veniva sorpreso nella stazione FS di Messina Marittima in compagnia di altro extracomunitario.

Sottoposti ai controlli di polizia, risultava che l'algerino doveva espiare la pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione per reati commessi in materia di stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, l'arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Gazzi (Messina) per l'espiazione della pena.