Fase 3: Lombardia, 'bando da 7,5 mln per terapie anti Covid' (2)

(Adnkronos) - "Di fronte alla pandemia la Fondazione Cariplo è subito intervenuta a sostegno della ricerca scientifica sia per dare un contributo nella risposta all'emergenza sanitaria, sia per promuovere conoscenza sia per lo sviluppo del territorio. Sono stati messi a disposizione due milioni di euro all'interno del bando in collaborazione con Regione Lombardia e Fondazione Veronesi ed è stato avviato un ulteriore finanziamento da 550 mila euro per progetti di autocandidatura, che stanno dando risultati molto importanti", sottolinea Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo.

"Abbiamo deciso di scendere in campo attivamente nella lotta contro il coronavirus, con questo importante finanziamento pari a 1,5 milioni di euro per sviluppare nuove misure di protezione per le persone più a rischio di complicazioni gravi, per implementare protocolli terapeutici e innovativi e determinare i reali tassi di letalità e diffusione del virus. Dispiace che sia stata messa in discussione l'eccellenza sanitaria lombarda. Questa è l'occasione per dare risposte da parte Regione Lombardia che la riportino al centro del sistema sanitario italiano come è stato negli ultimi 20 anni", evidenzia Paolo Veronesi, presidente di Fondazione Umberto Veronesi.

I progetti permetteranno, tra l'altro, di attivare percorsi innovativi di assistenza domiciliare per i pazienti fragili affetti da Covid, riducendo il carico sugli ospedali (virtual hospital). In particolare i 4 milioni di Regione Lombardia finanzieranno il 60% dei costi sostenuti dagli organismi di ricerca e il 40% di quelli delle imprese: i 12 progetti attiveranno così investimenti complessivi per 8,5 milioni di euro. "Siamo state una delle aree al mondo più colpite e tra i primi al mondo, ora il mondo dovrà investire più in ricerca per essere al sicuro", conclude Fabrizio Sala.