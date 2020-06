Elezioni: maggioranza rischia, per 3 voti respinta proposta Calderoli

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Alta tensione al Senato nell'esame del decreto legge sulla data delle elezioni suppletive, regionali comunali e l'election day con il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, sul quale il governo si appresta a chiedere la fiducia. Per alzata di mano è stata accolta la proposta del senatore della Lega Roberto Calderoli di non passare ai voti degli articoli. Successivamente la proposta è stata respinta per 105 voti a 102 con la controprova mediante il procedimento elettronico.