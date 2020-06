Elezioni: Casellati, 'nessun senatore entrato dopo chiusura porte'Aula e tribune' (3)

18 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Sempre dalle testimonianze raccolte dagli assistenti parlamentari -ha spiegato ancora Casellati- risulta siano rimasti fuori dell'Aula e non abbiano potuto prendere parte alla votazione i senatori Airola, Bernini, Botto, Casini, Ciampolillo, Evangelista, Ferrara, Gallone, Giammanco, Grasso, Licheri, Marcucci, Parrini, Quagliariello, Rizzotto, Romeo, Campagna, Drago, Pittoni. Pertanto il risultato, tenendo conto del non voto della senatrice Drago, è il seguente: presenti 207, votanti 206, favorevoli 102, contrari 104, il Senato non approva".