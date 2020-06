Coronavirus: più guariti in Lombardia, salgono a 60 pazienti in terapia intensiva

18 giugno 2020 a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - Aumentano i guariti e i dimessi in Lombardia: sono complessivamente 61.355, +505 rispetto a ieri. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 60, una in più rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva invece flettono: 1.673, -123 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione Lombardia. Complessivamente i tamponi effettuati risultano 929.356, +11.475 rispetto a ieri.