Caos Procure: Mattarella, 'magistratura recuperi credibilità e fiducia cittadini'

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - "Nel nostro Paese –come in ogni altro- c'è costantemente bisogno di garantire il rispetto della legalità. Anche per questo la magistratura deve necessariamente impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca. In amaro contrasto con l'alto livello morale delle figure che oggi ricordiamo". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando al Quirinale i magistrati uccisi dal terrorismo e dalla mafia nel quarantesimo e trentesimo anniversario della loro morte.