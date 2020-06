Assolombarda: green economy ed economia digitale per disegnare 'Italia 2030' (4)

18 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Emerge l'urgenza di una profonda riforma degli assetti istituzionali e burocratico-amministrativi, oltre alla necessità di disporre di una strategia sul futuro del Paese e di dotarsi degli strumenti (anche) istituzionali per realizzarla. In questa direzione, risulta prioritario ripristinare una forma di democrazia negoziale che ridia spazio a partiti politici e a istituzioni e corpi intermedi in grado di cogliere le trasformazioni in atto, di valutarne le possibili conseguenze economico-sociali e di definire strategie che tutelino gli interessi delle varie componenti della comunità.

Con la presentazione di 'Italia 2030', Assolombarda inaugura 'Verso il Futuro': nuovo format digitale teso ad approfondire e dialogare sulle tematiche di attualità e d'interesse per le imprese e tracciare una visione sul futuro. Tutto il ciclo di incontri online sarà fruibile su 'Genio Impresa Live', sezione dedicata all'interno di 'Genio & Impresa', web magazine dell'sssociazione (https://genioeimpresa.it/).

Il web magazine di Assolombarda, nato lo scorso anno come luogo dove raccontare l'eccellenza delle imprese attraverso nuovi linguaggi e prospettive, oggi è un punto di riferimento dove approfondire, con punti di vista sempre nuovi, le principali tematiche di attualità e i grandi appuntamenti del territorio nazionale. E dove trovare storie di eccellenza imprenditoriale raccontate in presa diretta dalla voce dei protagonisti, che hanno fatto grande l'industria italiana e che ogni giorno contribuiscono a portare nel mondo la creatività, le competenze e l'ingegno del Made in Italy. Nei prossimi appuntamenti in programma tra i temi in discussione quello della formazione e del capitale umano; della smartcity; della blockchain.