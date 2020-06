Assolombarda: green economy ed economia digitale per disegnare 'Italia 2030' (2)

18 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Con questo progetto vogliamo offrire il nostro apporto progettuale e concreto per individuare interventi di politica economica, industriale e sociale utili a risolvere le debolezze del Paese, consolidandone i punti di forza" ha dichiarato Antonio Calabrò, vicepresidente di Assolombarda con delega ad Affari Istituzionali, Organizzazione, Cultura e Legalità.

"Abbiamo la piena consapevolezza che, per migliorare l'Italia, tutti debbano ripensare il proprio ruolo - la politica, i corpi intermedi e le imprese - mettendo a fattor comune ciascuno il proprio contributo per sostenere la crescita italiana. L'orizzonte strategico: la green economy e l'economia digitale, secondo le stesse indicazioni del Recovery Fund della Ue. Un impegno comune, che metta al centro la dignità della persona e il rilancio della produttività, e una strategia di medio-lungo periodo che le riforme necessarie (burocrazia, scuola e formazione, ricerca, mercato del lavoro) per disegnare l'Italia del 2030", ha aggiunto.

"La drammatica crisi prodotta dalla pandemia da Coronavirus rende ancora più necessaria e difficile la soluzione dei problemi che affliggono il nostro Paese" ha commentato Marcello Messori, supervisore scientifico di 'Italia 2030'. "Se si sommassero le irrisolte fragilità alle nuove e complesse prove generate dal dopo-emergenza Covid-19 senza una chiara strategia, il sistema economico-sociale italiano rischierebbe di condannarsi a un inarrestabile declino. Ma la sfida di ricollocarsi su un sentiero di sviluppo sostenibile e di consolidarlo entro il 2030 può essere vinta se l'Italia sarà capace di rompere la sua attuale inerzia, facendo leva sui punti economici di forza del Paese e su un allungamento nell'orizzonte delle decisioni politiche", ha evidenziato.