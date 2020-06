Assolombarda: green economy ed economia digitale per disegnare 'Italia 2030'

18 giugno 2020 a

Milano, 18 giu. (Adnkronos) - 'Italia 2030. Proposte per lo sviluppo', una guida per il rilancio economico e sociale del Paese. Con la prefazione di Carlo Bonomi, il coordinamento di Marcello Messori e il contributo di autorevoli protagonisti dell'economia e della società, Assolombarda presenta il nuovo libro per promuovere la ripartenza del Paese e lo fa partendo da una ricognizione degli ultimi quarant'anni: gli anni di recessione, aggravati dal Coronavirus, i periodi di incertezza politico-istituzionale e di disgregazione sociale che hanno imposto pesanti ipoteche sul futuro dell'Italia.

Il saggio realizzato da Assolombarda, su impulso di Carlo Bonomi, oggi presidente di Confindustria, che ne ha firmato la prefazione, è il risultato di un lavoro corale che si è avvalso del contributo di 11 figure del mondo dell'economia, della società, della ricerca e dell'accademia. Analizzando i punti di forza e di debolezza del Paese, il volume individua proposte e obiettivi da perseguire per il rilancio italiano da conciliare con una strategia di sviluppo sostenibile sociale e ambientale e non solo economica.

Pubblicato dalla casa editrice 'La Nave di Teseo' e da oggi disponibile nelle librerie, 'Italia 2030' si è avvalso della supervisione scientifica di Marcello Messori, professore di economia europea e banking and financial regulation alla Luiss e direttore della School of European Political Economy (SEP), che, insieme a Renato Carli, presidente gruppo Tecnico Credito e Finanza di Assolombarda, ha coordinato un comitato di garanti composto da Giuliano Amato, giudice costituzionale e professore Emerito della Sapienza e dell'Istituto Universitario Europeo, già presidente del Consiglio; da Elio Franzini, rettore dell'Università degli Studi di Milano; e da don Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale dell'Arcidiocesi milanese.