Elezioni: Bernini, Romeo, Marcucci, Casini, Grasso non votano dopo chiusura porte**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Anche i capigruppo del Pd, Andrea Marcucci, della Lega, Massimiliano Romeo, di Forza Italia, Anna Maria Bernini; e gli ex presidenti della Camera, Pier Ferdinando Casini, e del Senato Pietro Grasso, sono tra i senatori che non sono riusciti a votare dopo la chiusura delle porte di Aula e tribune, prima della controprova sul voto per alzata di mano che aveva approvato la proposta di non passare al voto degli articoli del decreto legge sulle elezioni, avanzata dal senatore della Lega, Roberto Calderoli. A renderlo noto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, leggendo la relazione che ha confermato la validità del voto, dopo l'esame dei filmati e le testimonianze dei commessi.