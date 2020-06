Coronavirus: vertice al Quirinale, risposte rapide e concrete per utilizzo fondi Ue**

18 giugno 2020 a

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - Occorrono risposte concrete e in tempi rapidi per l'utilizzo dei fondi che arriveranno dall'Europa per favorire la ripresa economica per la crisi legata all'emergenza coronavirus. E' quanto emerso durante l'incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in vista del Consiglio europeo di domani.