Violenza su donne: Lo Curto (Udc), 'in Sicilia con ddl aiuti concreti a vittime'

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - "La Sicilia si dota di una legge che aiuta concretamente chi è vittima della violenza di genere e della violenza domestica". Lo dice Eleonora Lo Curto, capogruppo Udc all'Assemblea regionale siciliana, che aggiunge: "Le norme approvare oggi dal Parlamento regionale rivedono le politiche attive del lavoro della Regione con fondi dedicati agli orfani per crimini domestici e istituiscono la Cabina di regia per il contrasto alla violenza di genere, supportata anche dalle forze dell'ordine e da componenti indicati dalla magistratura, che lavorerà a protocolli per la prevenzione dei fenomeni e per l'assistenza a chi ne è vittima".