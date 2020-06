Sicurezza: Conte, 'confronto su dl, terremo conto Mattarella e rilievi giurisprudenza'

17 giugno 2020 a

a

a

Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "Anche in queste ore c'è un confronto sulle norme di modifica dei decreti sicurezza. Ci stiamo muovendo innanzi tutto nell'accogliere sicuramente le indicazioni del Presidente della Repubblica che suo tempo fece con lettera formale e poi anche per raccogliere doverosamente un indirizzo giurisprudenziale". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa.