Milano, 17 giu. (Adnkronos) - La notte scorsa a Milano in via Quinto Romano, poco prima dell'una, un uomo di 35 anni è stato aggredito con un bastone. Secondo quanto riporta l'Areu, ha riportato un trauma cranico commotivo con breve perdita di conoscenza. E' stato ricoverato in codice giallo al San Carlo di Milano. Sul posto la polizia.