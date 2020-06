Maturità: Azzolina a Bergamo, 'sono emozionata'

17 giugno 2020 a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - "La notte prima degli esami sa essere molto lunga anche per il ministro dell'Istruzione. Sono veramente molto emozionata: sono a Bergamo e finalmente domani potrò rivedere le scuole in parte riaprirsi". Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in un post su Facebook. Il ministro, in occasione dell'inizio dell'esame sarà alle 9.30 all'Its Giacomo Quarenghi: ieri ha spiegato come ci tenesse a dare "un messaggio di vicinanza concreto". In questi mesi di emergenza, "gli studenti hanno dato una grande prova di maturità e resilienza: quando riguarderete a oggi penserete che siete stati forti, coraggiosi", dice nel post, in cui augura a tutti un grande 'in bocca al lupo'.