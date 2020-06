17 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Non capisco cosa significhi modello Cgil, per me il modello Cgil è il lavoro che abbiamo fatto con tutti le sigle dei lavoratori, quando in un momento di epidemia, ad esempio, siamo stati fino a notte fonda per concordare, anche con le associazioni di imprenditori, i protocolli di sicurezza".