Fase 3: riaperte ville comunali e aree giochi bimbi a Messina

Palermo, 17 giu. (Adnkronos) - Riaperte al pubblico a Messina le ville comunali Castronovo, Dante, Mazzini, Quasimodo e Sabin e le aree giochi per bambini. Cancelli aperti dalle 8 alle 20.45 sino al 6 settembre. "Si comincia a tornare verso la normalità – dice l'assessore comunale all'Arredo urbano, Massimiliano Minutoli – ma non bisogna sottovalutare la situazione. Auspichiamo una collaborazione responsabile da parte di tutti, osservando le norme anti-contagio emanate dal ministero della Salute". Verranno ripristinati tutti i giochi distribuiti sul territorio cittadino e che, in osservanza delle ordinanze del presidente della Regione, erano stati inibiti all'uso. "Si raccomanda il rispetto delle distanze di sicurezza e si invita la cittadinanza a rispettare correttamente il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori installati", dicono dal Comune.