Fase 3: Musumeci, 'troppi disservizi e ritardi, basta smart working ora si rientri negli uffici' (2)

17 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Il Presidente Musumeci, nella lettera inviata a Bernardette Grasso, ricorda che a causa dell'emergenza Coronavirus "la maggior parte del personale in servizio presso l'amministrazione regionale, gli enti vigilati e del società partecipate ha espletato il proprio lavoro in modalità agile, cioè in smart working". Ma visto il miglioramento della situazione e "la progressiva riapertura dellle attività economiche su tutto il territorio nazionale" adesso per Musumeci è arrivato il momento di fare tornare in ufficio tutti i dipendenti.

La Sicilia è stata la prima Regione in Italia, per numero di dipendenti collocati in regime di lavoro agile. “Fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus, il Governo Musumeci ha compiuto uno sforzo deciso per mettere in campo lo smart working negli uffici- aveva detto a marzo l'assessore Bernardette Grasso - Abbiamo subito varato ben tre specifiche direttive per garantire la sicurezza del personale, contenere il contagio e riorganizzare il lavoro da casa, vigilando sui Dipartimenti e prevedendo specifica valutazione dei comportamenti di dirigenti e lavoratori”. Quasi 8.000 dipendenti hanno svolto la "loro funzione per via telematica, il dato assoluto più alto d'Italia". Adesso però arriva lo stop di Musumeci. Basta smart working. Si torni al lavoro negli uffici.