Fase 3: da Unicredit prestito di 3,5 mln a Bbb con garanzia Sace

17 giugno 2020 a

a

a

Milano, 17 giu. (Adnkronos) - Unicredit ha deliberato un finanziamento da 3,5 milioni di euro a favore di Bbb, azienda monzese proprietaria di marchi di abbigliamento quali Boggi e Brian&Barry. L'operazione è compresa nell'ambito del programma Garanzia Italia di Sace. La procedura per l'emissione della garanzia è stata completata digitalmente, si spiega dalla banca. Bbb ha più di 80 negozi retail in Italia e oltre 500 unità lavorative. Il fatturato prodotto in Italia rappresenta circa il 50% del totale gruppo.

“Con questo finanziamento - ha dichiarato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di Unicredit - vogliamo ulteriormente rafforzare la partnership con Bbb, che opera con successo in uno dei settori merceologici, quello dell'abbigliamento retail, maggiormente impattati dalle chiusure dovute al corona virus. Con tempestività abbiamo dimostrato la nostra concreta vicinanza al gruppo concedendo una moratoria sui crediti preesistenti a medio e lungo termine e oggi, con questo ulteriore finanziamento, continuiamo a supportare l'attività e il percorso di crescita del gruppo".

Sandro De Bruno, ad di Bbb, ringrazia Unicredit e Sace "per questo finanziamento e per la celerità dell'operazione, completata in pochi giorni dalla nostra richiesta. In un periodo di generale difficoltà per le aziende, causata dall'epidemia Covid 19, il vostro sostegno e la vostra vicinanza hanno avuto un peso molto importante per noi".